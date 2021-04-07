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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد نادر جلال يدخل غرفة مونتاج «كوفيد 25»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:17 ص
أحمد نادر جلال والشريف
أحمد نادر جلال والشريف
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بدأ المخرج أحمد نادر جلال، عمليات مونتاج مسلسله الجديد "كوفيد ٢٥"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال جلال - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، مضيفا أنه أوشك في الوقت على الانتهاء من تصوير جميع مشاهد المسلسل، حيث انتهى حتى الآن من تصوير ٨٠ % من أحداث العمل.

ويجسد يوسف الشريف في المسلسل شخصية "يوتيوبر"، يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ومسلسل "كوفيد ٢٥" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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