هارى وميجان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

وقع الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، العديد من الصفقات مع خدمات البث مثل نيتفلكس، وسبو تى فى للحصول على مصادر دخل جديدة، بعد إعلانهما التراجع عن أدوارهما فى العائلة المالكة.وأعلن نيتفلكس أن شركة الإنتاج الذي يملكها دوق ودوقة ساسكس "Archewell Productions" ستطلق عبر المنصة سلسلة وثائقية تحت عنوان "Heart of Invictus"، وفقا لصحيفة الإندبندنت.وقالت الشركة في تغريدة عبر تويتر إن السلسلة ستسلط الضوء على الرياضيين، التي شارك فيها هاري منذ فترة طويلة.وتابعت الشركة: "الأمير هاري كان بطل ألعاب Invictus منذ بدايتها، لذا فمن المناسب أن تسلط سلسلة Archewell الأولى على Netflix الضوء على الرياضيين الرائعين في المسابقة وتحتفي بهم".