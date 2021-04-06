البرهان يؤكد لضباط القوات المسلحة السودانية الحرص على الاستقرار

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، حرص قيادة الدولة على السلام والاستقرار، داعيا الجميع إلى العمل على ذلك.وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: أن البرهان استعرض في لقاء مع ضباط القوات المسلحة برتبتي العميد واللواء، الأوضاع السياسية والعسكرية.وأوضح البيان: أن اللقاء حضره رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وجميع قاده القوات المسلحة.