عاشور عمري: الجهات الحكومية لها دور عظيم في محو الأمية (فيديو)

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي نظمته فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بمطروح، وذلك عقب توقيع المحافظة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في 3 قطاعات برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وعادل مسلم رئيس فرع الهيئة بمطروح.وأكد الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن القيادة السياسية وجهت بالعمل على محو الأمية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم العمل في المرحلة الأولى وجاري تكثيف الجهود للعمل في المرحلة الثانية.وأوضح أنه تم مشاركة طلاب الجامعات في محو الأمية، لافتا إلى أن الشراكة الأولى مع الجامعات المصرية وهذا يدل على أن الجهات الحكومية لها دور أعظم في محو الأمية، حيث تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الوزارات الحكومية المصرية لفتح فصل لمحو الأمية في الإدارات المختلفة.وأضاف أن هناك دعم للشخص الأمي والمعلم فعند النجاح وتخطي الشخص الأمي الاختبار يتم صرف 250 جنيه له و100 جنيه للمعلم بجانب حافز الهيئة العامة له، مشيرا إلى أنه تم تكريم أشخاص استطاعوا أن يمحوا أميتهم ويلتحقوا بالمرحلة الجامعية.