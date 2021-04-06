رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاشور عمري: الجهات الحكومية لها دور عظيم في محو الأمية (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:43 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي نظمته فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بمطروح، وذلك عقب توقيع المحافظة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في 3 قطاعات برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وعادل مسلم رئيس فرع الهيئة بمطروح.

وأكد الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن القيادة السياسية وجهت بالعمل على محو الأمية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم العمل في المرحلة الأولى وجاري تكثيف الجهود للعمل في المرحلة الثانية.

وأوضح أنه تم مشاركة طلاب الجامعات في محو الأمية، لافتا إلى أن الشراكة الأولى مع الجامعات المصرية وهذا يدل على أن الجهات الحكومية لها دور أعظم في محو الأمية، حيث تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الوزارات الحكومية المصرية لفتح فصل لمحو الأمية في الإدارات المختلفة.

وأضاف أن هناك دعم للشخص الأمي والمعلم فعند النجاح وتخطي الشخص الأمي الاختبار يتم صرف 250 جنيه له و100 جنيه للمعلم بجانب حافز الهيئة العامة له، مشيرا إلى أنه تم تكريم أشخاص استطاعوا أن يمحوا أميتهم ويلتحقوا بالمرحلة الجامعية.

موضوعات متعلقة

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في قضية سد النهضة

حبس 8 متهمين في قضية كافيه حسن شاكوش


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة ألمانية: 3 آلاف اختبار لبروتينات الدم تخبرنا كيفية التقدم بالسن

هارى وميجان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم