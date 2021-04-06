الكويت والصين تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي

انطلقت أعمال منتدى الاقتصاد الرقمي لعام 2021، الیوم الثلاثاء، حول التعاون الكویتي- الصیني بشأن مشروع الحزام وطریق الحریر الرقمي (عن بُعد) بمشاركة واسعة من البلدین.وقال الأمین العام للأمانة العامة للتخطیط والتنمیة الكويتي خالد مهدي- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية: إن مبادرة المشروع تقوم على معاییر دولیة للعولمة عبر التنمیة الاقتصادیة والذكاء الاصطناعي، ما یفتح مجالات واسعة للتعاون الصیني مع دول الخلیج، لاسیما الكویت، بما ینعكس على الجوانب الاستثماریة والاقتصادیة.وأوضح: إن هناك ارتباطا وثيقا بین مبادرة الحزام والطریق الرقمیة وما یسمى الاقتصاد الأخضر والتنمیة المستدامة والخطة الإنمائیة للكویت (2020– 2025)، مشيرا إلى تفعيل التحول الرقمي للكویت استعدادا للمرحلة التي تلي هذه الخطة، والقائمة على اقتصاد معرفي ورقمي، وتعزیز الصناعات والشبكات الرقمیة، وتقدیم الخدمات عن بُعد، وتأسیس المدن الذكیة وغیرها.ولفت إلى أن ھذه المبادرة تتناسق أیضا مع السیاسات التي وضعتها الخطة الإنمائیة للكویت التي وضعت مع انطلاق هذه المبادرة مشروعا متكاملا في الخطة الإنمائیة تحت اسم المنطقة الشمالیة، وأدرجت في الخطة الإنمائیة الثالثة للكویت، مبینا أن التحول الرقمي یجد مجالات أوسع لتنفیذه.من جانبه، أكد سفیر الصین لدى الكويت، لي مینج قانج، أن مناقشة المنتدى سبل تعزیز التعاون في الاقتصاد الرقمي تشكل قوة دافعة لتنمیة العلاقات الصینیة الكویتیة، مشيرا إلى أن هذا العام یصادف الذكرى الخمسین لإقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین.وأوضح: إن الاقتصاد الرقمي یعتبر جزءا مهما من الاستراتیجیات التنمویة الخاصة لكلا البلدین، لافتا إلى أنه منذ تفشي جائحة فیروس كورونا المستجد قدمت التقنیات المتقدمة، مثل البیانات الكبیرة والذكاء الاصطناعي والحوسبة، دعما قویا للبلدین في مكافحة الوباء بشكل دقیق وخدمة معیشة الشعب.