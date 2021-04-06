الصومال تبحث مع الصين سبل إغاثة المتضررين من الجفاف

بحثت وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية خديجة محمد ديريا، مع السفير الصيني لدى الصومال تشين جيان، العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإنساني بالصومال، بالإضافة إلى مساهمة الصين في عمليات إغاثة المتضررين من الجفاف.وناقش الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- اليوم الثلاثاء، العلاقات المشتركة بين الصومال والصين، لاسيما الجفاف وسبل مساهمة الصين في إغاثة المتضررين.من جانبه، أكد السفير الصيني لدى الصومال التزام بلاده بدعم الصومال في الحفاظ على سيادتها.