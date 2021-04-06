مستشار الأمن القومي العراقي يبحث تعزيز التعاون مع كردستان

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان.وذكر مكتب الأعرجي- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء: أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، فيما يخص مناطق الاهتمام المشترك والمحافظات الحدودية، لما له من أهمية وأثر على الأمن القومي العراقي.كما ناقشوا آخر المستجدات الأمنية والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية.