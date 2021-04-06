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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لجنة هندسية لفحص 12 عقارًا بسبب التنقيب عن الآثار بالبدرشين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:40 م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات حول تصدع 12 عقارًا بسبب تنقيب عاطلين عن الآثار أسفل منزلهم، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بلجنة هندسية لفحص العقارات.

البداية كانت بتلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين بلاغًا من الأهالي بسماع أصوات حفر وتنقيب ليلًا داخل أحد المنازل بقرية ميت رهينة بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين تردد عاطلين على المنزل محل البلاغ ليلا والتنقيب خلسة عن الآثار.

بمداهمة المنزل المشار إليه أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات حفر وتبين العثور على حفرة عميقة، وتبين تصدع 12 عقارًا مجاورًا بسبب أعمال الحفر والتنقيب، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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