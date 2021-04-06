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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق الثروة السيادي الكويتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مؤسسة البترول

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:18 م
صندوق الثروة السيادي
صندوق الثروة السيادي الكويتي
وكالات
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قال مصدر حكومي لرويترز إن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الاتفاق "لن يحل مشكلة تمويل ميزانية الكويت. ما زالت الحكومة بحاجة إلى الوصول لاتفاق مع مجلس الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية".

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية.

وقال المصدر "الاتفاقية لم توقع بعد.. هناك تفاهم معين تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار".

إنه عبارة عن توصيات لا بد من موافقة وزيري المالية والنفط عليها.

ولم يحدد المصدر إطارا زمنيا، لكنه قال "الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها قريبا عندما يتم التوقيع على الاتفاق. هناك مفاوضات (ما زالت جارية) والشروط ليست نهائية".

وقالت صحيفة الراي الكويتية إن مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار توصلتا لاتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاما، كاشفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حاليًا نحو 7.75 مليار دينار.

وقال المصد إن مؤسسة البترول الكويتية لديها التزامات لا بد من الوفاء بها، "ولا نريد أن يتم التأثير على موقف المؤسسة (المالي)، لاسيما أن كثيرا من هذه الأرباح استثمرتها المؤسسة في مشاريع".

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