رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحقيقات حرق متوفاة كورونا: كاميرا تحدد هوية المشتبه بهم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:33 م
حرق متوفية كورونا
حرق متوفية كورونا
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، التحفظ على كاميرات مراقبة مثبّتة أعلى منزل بالقرب من مقابر عزبة الباجور في واقعة نبش مقبرة ممرضة متوفاة بفيروس كورونا وحرق جثتها.

وتبين من كاميرات المراقبة تحديد هوية عدد من المشتبه بهم كانوا بالقرب من المقابر وقت الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهلية المجني عليها الذين أكدوا أن المتوفاة تدعى منى جاد، 40 سنة، تعمل ممرضة في مستشفى حلوان، وأنها تعاني من أمراض السكر والضغط وعندما أصيبت بفيروس كورونا لم تستطع المقاومة وتوفيت خلال فترة العلاج.

أضاف أهلية المجني عليها أنه توجهوا إلى المقبرة ثاني يوم الوفاة لزيارتها فوجدوا الجثة متفحمة والقبر مفتوحًا.

كانت النيابة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بنبش قبر ممرضة توفيت بكورونا، وإشعال النيران في جثتها بمقبرة عزبة الباجور، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم حول الواقعة، والتُّربي المسئول عن حراسة المقابر.

تبين من تحقيقات النيابة أن "منى.أ.ج"، 40 سنة، مقيمة بالمشروع الأمريكي، وتعمل بمكتب شئون المرضى بمستشفى حلوان العام، توفيت نتيجة إصابتها بكوفيد-19، وقامت أسرتها باتباع الإجراءات اللازمة في الدفن، وعقب يوم من وفاتها وجدوا المقبرة مفتوحة والجثة متفحمة أمامها.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي من جهودها لسرعة كشف غموض نبش قبر موظفة مستشفى حلوان العام وحرق جثتها بعد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغًا من أسرة الممرضة بالحادث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

وزير الخارجية: موقف إثيوبيا من سد النهضة سيعقد الأزمة ويزيد الاحتقان

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز


الصور

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»