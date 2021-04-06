إصابة شخصين في إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إصابة شخصين في إطلاق نار بمدينة "فريدريك" بولاية ميريلاند.وأفاد مصدر بقوات إنفاذ القانون، لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بأن الحالة الصحية للضحيتين غير معروفة في الوقت الحالي.فيما قالت شرطة مدينة "فريدريك"، إن المشتبه في إطلاق النار قد سقط على الأرض، دون توضيح حالته الصحية.