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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولى» يشهد توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد 1000 عربة سكة حديد بين «النقل والعربية للتصنيع»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:17 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، مُمثلة في مصنع سيماف بهدف تعزيز التعاون بين السكة الحديد ومصنع سيماف، وتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن قيام مصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد 1000عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل 300 عربة كشف قلاب، و375 عربة سطح حاويات، و150 عربة صهريج، و125 عربة صندوق، و50 عربة سبنسة.

وأضاف وزير النقل أنه سيتم الانتهاء من توريد كامل العقد لـ 1000 عربة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائي، وسيتم الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد 300 عربة وجميع عربات السطح بعدد 375 عربة خلال 24 شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائي.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، وتطوير قطاع نقل البضائع في السكة الحديد بزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية؛ للحفاظ على شبكة الطرق، وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، لافتا إلى أن هذه الصفقة ستشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، خاصة مع التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل لتصنيع وتوريد جرارات جديدة، والتي وصل منها حتى الآن 110جرارات جديدة و301 عربة ركاب، وبالتزامن مع تطوير وتحديث نُظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وتجديد القضبان والبنية التحتية بالسكة الحديد.

من جهته أوضح الفريق عبدالمنعم التراس، أن هذا التعاقد يُعد استكمالًا للشراكة القائمة بين السكة الحديد ومصنع سيماف في العديد من المشروعات الكبيرة والمهمة، التي يأتي على رأسها مشروع توريد 140 عربة بضائع سطح، والذي تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع تطوير المظهر الداخلي والخارجي لـ 200 عربة وتم الانتهاء من تطوير 115 عربة، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وتوريد 100 عربة توليد قوى، ومشروع تصنيع وتوريد 75عربة غلال.

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