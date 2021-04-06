الصحة: حملة تطعيم الأطفال استهدفت أكثر من 16 مليونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكذا موقف توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين.وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم فتح مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية يومي الخميس والجمعة الموافقين 1 و2 أبريل، لتطعيم مَن لم يتم تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال بالطعم الفموي SABIN أحادي التكافؤ نمط 2 خلال أيام الحملة لظروف السفر أو المرض الحاد أو أية ظروف أخرى، وهى الحملة التي استهدفت تطعيم أكثر من 16 مليون طفل، تمت تغطيتها بالكامل، ونفذها نحو 90 ألف فرد على مستوى الجمهورية.