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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا وبريطانيا تعربان عن «قلقهما» إزاء النشاط الروسي على الحدود الأوكرانية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:35 م
جونسون
جونسون
وكالات
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أعربت بريطانيا والولايات المتحدة عن " قلقهما" إزاء النشاط الروسي مؤخرا على الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن المخاوف ظهرت بعد "تقارير موثوق بها" تفيد بحدوث تحركات للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا وجزيرة القرم المحتلة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأوضح موقف أمريكا الواضح الداعم لكييف.

وقال برايس للصحفيين: "لقد طالبنا روسيا بتقديم تفسير لهذه الأعمال الاستفزازية، ولكن الأهم هو ما أشرنا إليه بصورة مباشرة لشركائنا الأوكرانيين وهي رسالة طمأنة".

كما تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زيلينسكي أمس الاثنين.

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