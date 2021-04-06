«قومي المرأة» يطرق الأبواب بـ «المعادلة الصح» ضد الزيوت المهدرجة

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "المعادلة الصح" في الفترة من ٦ -٢٨ ابريل 2021 بهدف رفع الوعي المجتمعي بأضرار استخدام الزيوت المهدرجه والطرق الصحيحة لاختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والاسرة، وتستهدف الحملة 11 محافظة هي ( القاهرة- القليوبية- الجيزة – الدقهلية – الغربية- الاسماعيلية- البحيرة –الاسكندرية- المنيا- أسيوط - سوهاج).وأشارت ايزيس محمود مدير عام الادارة العامة للتدريب إلى أن الحملة تهدف إلى التعريف بمدى خطورة استخدام الأطعمة والزيوت المهدرجة على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الاسرة المصرية وطرق استخدامها.وأوضحت أنه يسبق تنفيذ الحملة عقد دورة للرائدات الريفيات والمتطوعات واعضاء فرع المجلس المشاركين، بهدف تدريبهم على رسائل الحملة وشرحها من خلال تعريفهم باضرار الزيوت المهدرجة والاستخدام الآمن والصحي للمواد الغذائية.