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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«خلاف فيسبوك».. القصة الكاملة لأزمة ميار الببلاوي ونشوى مصطفى

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:57 ص
ميار الببلاوي ونشوى
ميار الببلاوي ونشوى مصطفى
ريم محمود
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تصدر الخلاف بين الفنانتين ميار الببلاوي ونشوى مصطفي منصات التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمت الثانية "الببلاوي" بشأن انتقادها أعمال الفنانيين رمضان الماضي، ووصفتها بـ"اللهو"، وعلى الرغم من ذلك فهي تظهر في الموسم الرمضاني المقبل.

ميار الببلاوي لم تتجاهل هجوم "مصطفى، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "اتفاجئت من بعض المتابعين ليا على فيسبوك بعتولي كلام منشور من زميلة محترمة بتروج إشاعة معرفش إيه مصدرها، ولأن مش متابعاها للأسف مخدتش بالي أنا معرفش هي بتتكلم عن أيه".

جدير بالذكر أن الفنانة نشوى مصطفى انتقدت ظهور ميار الببلاوي في عمل فني الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن هاجمت الأخيرة أهل الفن العام الماضي لانشغالهم في تصوير المسلسلات في شهر رمضان باعتباره من "اللهو".

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