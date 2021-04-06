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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الحصة السوقية لشركة الحفر المصرية لـ80% في 2020

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:30 ص
شركة الحفر المصرية
شركة الحفر المصرية
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ارتفعت الحصة السوقية لشركة الحفر المصرية إلى 80% من سوق الحفر البريفي عام 2020، مقابل 60% في عام 2019، كما ارتفعت بنسبة 44% من سوق صيانة الآبار مقابل 34% في العام السابق.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 - على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتواكب خطة الوزارة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

وأشار الملا - في تصريح اليوم الثلاثاء - إلى أن سوق البترول العالمي بدأ في التعافي وعودة برامج الحفر تدريجيًا مرة أخرى بعد عام من التحديات وانخفاض أسعار البترول العالمية وتوقف معظم الحفارات على مستوى العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن شركة الحفر المصرية، التي أصبحت مملوكة بالكامل للدولة، تمتلك خبرات متراكمة وتُعد ذراع قطاع البترول في أنشطة الحفر وصيانة الآبار داخل وخارج مصر، مطالبًا بالعمل باستمرار على زيادة حصتها السوقية في مجال الحفر في الداخل والخارج.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة كامل رئيس الشركة امتلاكها 69 جهازًا يعمل في مجال الحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية (59 داخل مصر و10 في السعودية) كما تدير جهازين بحريين لصالح شركة إيجاس ومنصة بحرية لصالح هيئة البترول.

وقال إنه نتيجة لأداء الشركة المتميز في مجال العمليات والسلامة، لازالت الشركة المقاول المفضل في مجال الحفر لكبرى الشركات العالمية العاملة في مصر مثل (شل وبي بي وإيني وأباتشي وأرامكو السعودية).

وأضاف كامل أنه بعد نجاح الشركة في التسجيل كمقاول معتمد لدى شركة نفط الكويت قامت بالمشاركة في المناقصات المطروحة، ويجرى توقيع أول تعاقد على جهاز صيانة آبار لمدة 5 أعوام، كما تستعد لفتح فرع بالعراق لبدء دخول سوق الحفر بها.

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