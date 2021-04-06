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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: البيئة تؤثر على الصحة الإنجابية للرجال

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:03 ص
الصحة الإنجابية للرجال
الصحة الإنجابية للرجال
وكالات
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تشير دراسة جديدة أعدها علماء من جامعة نوتنجهام البريطانية، إلى أن البيئة التي يعيش فيها الرجال قد تؤثر على صحتهم الإنجابية.

وتناولت الدراسة آثار الموقع الجغرافي على الملوثات التي عثر عليها في خصي الكلاب، وبعضها معروف أنه يؤثر على الصحة الإنجابية، بحسب ما ذكره موقع "ساينس ديلي"، نقلا عن دورية "ساينتفيك ريبورتس".

وركز البحث الفريد من نوعه على الكلاب بوصفها حيوانات أليفة ومحبوبة، تتقاسم نفس بيئة الإنسان وتتعرض بفاعلية لنفس الكيماويات المنزلية، غير الغذائية، مثل من يملكونها.

وبحث الفريق أيضا عن أي علامات تكشف وجود تغييرات غير طبيعية في الخصي، وأظهرت النتائج اختلاف الكيماويات ومدى التغييرات، بحسب المكان الذي تعيش فيه الكلاب.

وحلل الباحثون خصي الكلاب التي أزيلت لأسباب طبية روتينية، لمعرفة نوع الكيماويات الملوثة الموجودة في الأنسجة، وجرى أخذ العينات من مختلف أنحاء المملكة المتحدة، من إيست وويست ميدلاندز وجنوب شرق إنجلترا، وأيضا من الدنمارك وفنلندا.

وقالت الطبيبة ريبيكا سمر، من كلية الطب البيطري والعلوم في الجامعة، والمشرفة على الدراسة: "للمرة الأولى اكتشفنا أن ملف الملوثات الكيماوية التي عثر عليها في خصي الكلاب يتوقف على المكان التي جاءت منه هذه الكلاب".

ووأضافت: "أظهرنا أيضا أن نفس مجموعة خصي الكلاب تظهر اختلافات جغرافية في علم أمراض الخصي، وأدلة على عدم توازن الخلايا المهمة لتكاثر الحيوانات المنوية".

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