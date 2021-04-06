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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية يكرم 5 شركات قدمت الإقرار الضريبي إلكترونيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:10 ص
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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كرم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس»، 5 من كبار الممولين، لالتزامهم بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا وكذلك انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهم شركة "فيليب موريس مصر"، و"بيبسي بقشان"، و"مصر لصناعة التبريد ميراكو"، "تويوتا مصر للتجارة، و"بي تك للتجارة"، مؤكدًا أن الوزارة دائما تنظر إلى الممولين بإعتبارهم شركاء نجاح فى كافة مشروعات التطوير والتحول الرقمى التى تسعى الوزارة لتنفيذها.

وأشادت جميع الشركات بالتكريم، وأعربت عن سعادتها به، مؤكدين أنه يعد حافزا لجميع الشركات والممولين على الالتزام الطوعي، كما إنه يعطي صورة ذهنية إيجابية لهم لدى عملائهم.

وعن تكريمها خلال الاحتفالية، قالت شركة "فيليب موريس" مصر، إن تكريم اليوم شرف لنا كشركة ونتيجة للتعاون المستمر والممتد بيننا وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حيث أننا شركاء في العمل والنجاح.

وقالت شركة "بيبسي"، إن تكريم اليوم هو شرف كبير للشركة ودليل كبير على حسن التعاون ما بين شركتنا ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مضيفة: "نحن نعتبر أنفسنا شركاء نجاح للدولة المصريةط، معربة عن تطلعها للاستفادة من الخدمات التى تقدمها الشركة الجديدة، والتي تعتبر نقلة نوعية وستؤثر بالإيجاب على تحقيق العدالة الضريبية.

وأضافت، أن إجراءات الميكنة التي تقوم بها الوزارة والمصلحة تمثل طفرة كبيرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتفتخر الشركة أنها من أوائل الشركات التي انضمت إلى المرحلة الأولى الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكدت شركة "ميراكو"، أن ما حدث اليوم ليس مجرد تكريم ولكنه تحول استراتيجي فى نظرة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للممول من مجرد دافع للضريبة إلى شريك نجاح فى المنظومة الضريبية الرقمية.

وأعقب التكريم عقد جلسة حوارية بعنوان "نحو مجتمع ضريبي رقمي أفضل.. الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى مصاف مصالح الضرائب العالمية"، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وشركة إرنست ويونغ العالمية E&Y، المهندس خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "eTax".

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