أنهى حياة زوجته بعد خلافات أسرية في الإسماعيلية

أقدم رجل على قتل زوجته بشارع هدى شعراوي بمنطقة حي السلام التابعة لحي ثانٍ بمحافظة الإسماعيلية إثر خلافات زوجية.تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، يفيد بمصرع السيدة "كفاية.د. س"، 45 عامًا، داخل مسكنها بشارع هدى شعرواى، بمساكن الأيواء بشارع هدى شعرواي وتقاطع الغابة أمام نادي السلام بمنطقة حي السلام التابعة لحى ثانٍ بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتم إخطار النيابة العامة التي عاينت مكان الحادث ونظرت الجثة، وأمرت بنقلها، وقام الإسعاف بنقلها إلى مشرحة مستشفي القصاصين المركزى.