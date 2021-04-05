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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من فترة العزل الإجبارية لكورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن القائمة الخضراء المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية لكورونا عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وشملت القائمة المحدثة أستراليا، إسرائيل، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وذكرت الدائرة في بيان اليوم أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد- 19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

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