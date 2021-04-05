كورونا ما بين المعرفة والمقاومة.. ورشة عمل بعلوم الأزهر بأسيوط

يعقد قسم النبات والميكروبيولوجي؛ كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، ورشة عمل عن فيروس كورونا المستجد، بعنوان "فيروس كورونا ما بين المعرفة والمقاومة" برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة بأسيوط، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جاد الكريم عميد الكلية، والدكتور مجدي محمد عفيفي رئيس قسم ورئيس ورشة العمل.وتعقد ورشة العمل في الفترة من 10 أبريل حتى 11 من شهر أبريل الحالي، بقاعة المؤتمرات بقسم النبات والميكروبيولوجي.ويحاضر بورشة العمل، نخبة من أعضاء هيئة التدريس في قسم علم الفيروسات في كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، وفيما يخص الجزء العملي سيتم بمعمل الفيروسات بالقسم.وتتضمن الورشة، الحديث عن:- معلومات عن الفيروسات التاجية- معلومات عن فيروس كورونا المستجد- معلومات عن الفيروسات والمناعة- معلومات عن أشهر الطرق الحديثة والتحاليل البيولوجية والمعملية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وتهدف الورشة إلى تأهيل الشباب لمعرفة كافة محتويات الفيروسات وكذلك الشق العملي والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد ومعرفة كافة الإجراءات الوقائية للسلامة من أخطار فيروس كورونا.