ضبط شخص مضطرب نفسيًا يدعى النبوة فى الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص مهتز نفسيًا، مقيم بمحافظة الإسكندرية أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول الرمل، يدعى النبوة، وبالفحص تبين من خلال مناقشته أنه غير متزن نفسيًا، ويقوم بترديد عبارات غير مفهومة وادعاء النبوة.كما تبين سابقة قيام أهليته إيداعه بأحد مستشفيات الأمراض النفسية، إلا أنه رفض استكمال العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية.