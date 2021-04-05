النيابة تواجه حسن شاكوش بمحضر المخالفات

واجهت نيابة مدينة نصر الجزئية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بمحضر المخالفات المحرر ضده بسبب إقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه بدون ترخيص، وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.وكان قد حضر، منذ قليل، عدد من مطربي المهرجات علي رأسهم حمو بيكا، وعمر كمال، وشحتة كاريكا، لمساندة "شاكوش" بعد إلقاء القبض عليه بسبب مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأخلت قوات حرس أمن محكمة مدينة نصر الطابق السادس تمهيدا لعرض "شاكوش"، و9 آخرين علي النيابة للتحقيق.كانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت، أمس الأحد، "كوفي شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين أن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.