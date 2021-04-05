الإمارات: تقديم 17 ألفًا و743 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عن تقديم 17 ألفًا و743 جرعة من لقاح كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين- أن إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8 ملايين و596 ألفًا و722 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح بلغ 86.92 جرعة لكل 100 شخص.وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي من شأنها المساعدة في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.