السفير الأمريكي يوجه رسالة للوفد الإثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة

حث السفير الأمريكي في الكونغو، اليوم الإثنين، الوفد الإثيوبي على تبادل البيانات بشأن السد لتلافي حالات طارئة في السودان ومصر.حيث أكد للوفد الاثيوبي، أنه من المهم تبادل بيانات سد النهضة وملئه مع الأطراف الأخرى.وبدء الاجتماع المغلق الثاني بين وزراء خارجية الدول الثلاث بشأن سد النهضة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في نبأ عاجل.وكان قد توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.