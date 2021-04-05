ضبط أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركيًا في مخزن صيدلية بعابدين

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مهربة جمركيًا مجهولة المصدر داخل مخزن تابع لصيدلية بمنطقة عابدين.و أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مسؤول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين، بإدارة شقة كائنة أعلى الصيدلية محل عمله كمخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، ومحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وباستهداف الشقة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعثر بداخلها على (عدد من عبوات لأدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد - 4 كراتين بداخلهم كمية من الأدوية المختلفة منتهية الصلاحية – عبوات أدوية منتهية الصلاحية) جميعها مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.وبمواجهة المتهم اعترف بإدارة المخزن "بدون ترخيص" لصالح مالكة الصيدلية، وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي.