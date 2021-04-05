«التنظيم والإدارة»: كورونا دفع إلى تغيير أولويات قضايا السياسات العامة

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فعاليات المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية والذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية الأردني عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد بعنوان "نحو استراتيجيات مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا"، والذي بدأ فعالياته اليوم ويستمر لمدة يومين.وفي بداية كلمته، قال الدكتور صالح الشيخ إن جائحة كورونا دفعت إلى تغيير أولويات قضايا السياسات العامة، دافعة ببعض القضايا إلى قمة أجندات الحكومات ومقللة من شأن أخرى، حيث أصبحت قضايا الإجراءات الاحترازية والإغلاق والتباعد الاجتماعي وتوفير اللقاحات والبحث العلمي في مجال تطوير الدواء والشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وإدارة الأزمات، والمحافظة على استمرار الحياة الاقتصادية، ورقمنة الخدمات والتوسع في استخدام التكنولوجيا في أعمال الإدارة العامة من تعليم وصحة وخدمات جاهيرية وغيرها مع الاهتمام بالأمن السيبراني- هي محور الاهتمام والتركيز الحكومي.وأضاف: "وإذ نثمن دور الحكومات في بلداننا العربية في التعامل مع هذه الأزمة، فلا شك أن لأجهزة الإدارة العامة ولموظفي القطاع الحكومي دور كبير، فمن ناحية هم مواطنون يخشون على أنفسهم ولهم الحق كل الحق في حفظ النفس، ومن ناحية أخرى هم حراس الدولة وخادموها العموميون وتقع عليهم مسئولية استمرار الخدمات العامة لاسيما الضرورية منها، موجها الشكر لكل الكوادر الطبية في عالمنا العربي وفي العالم أجمع على دورهم العظيم في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية".من الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يرأس الدكتور صالح الشيخ، غدا، إحدى جلسات المؤتمر بعنوان "المواءمة بين كفاءة الأداء وأنماط واستراتيجيات العمل مع تدابير المحافظة على الصحة والسلامة العامة.. أولويات أجهزة الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا"، ويشارك فيها خبراء من دول مصر والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والكويت.