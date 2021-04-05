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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

موسكو: دول آسيا والمحيط الهادئ تبدى استعدادا للتعامل مع روسيا بالعملات المحلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:01 م
ألكسندر بانكين
ألكسندر بانكين
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين إن دول آسيا والمحيط الهادئ تبدي استعدادا كبيرا للتعامل مع روسيا بالعملات المحلية وليس بالدولار، مشيرا إلى أن دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية مهتمة بمناقشة هذا الموضوع أيضا.

وأضاف بانكين - اليوم الاثنين - "في الوقت الحالي، يتطور التعاون النشط لروسيا في هذا المجال مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث هناك استعداد كبير جدا للتحول إلى التعاون المتبادل بالعملات الوطنية أو غير الدولارية".

وتابع: "تُظهر العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية وإفريقيا أيضا اهتماما متزايدا بمناقشة إمكانيات زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع روسيا".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن "الأكثر منطقية وفعالية هو تعزيز الجهود ذات الصلة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة وأسواق البلدان الأعضاء، التي لديها بالفعل درجة معينة من التكامل، حيث الخبرة في تنفيذ المعاملات بالعملات النقدية الوطنية".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن الولايات المتحدة، بسياسة العقوبات، تقوض الثقة في الدولار وتقلل من استثمار احتياطيات البلاد في الدين العام الأمريكي وتساهم في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى.

في الوقت نفسه، أكدت السلطات الروسية أن سياسة إلغاء "دولرة" الاقتصاد الروسي لا تعني حظر تداول الدولار، ولكنها تتعلق بخلق ظروف مفيدة اقتصاديًا لاستخدام العملات الأخرى.

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