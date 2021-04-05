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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط موقع دعم مصر للتموين للاستعلام وإضافة المواليد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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رابط موقع دعم مصر للتموين للاستعلام وإضافة المواليد الجديد أصبح حاليا قبلة الراغبين في الحصول على حصتهم من السلع الغذائية المدعمة عبر محرك البحث العالمي جوجل والذي مازال يحصد نسب مشاهدة عالية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات إضافة الأفراد الجدد لبطاقة التموين و شروط الإضافة الإلكترونية.

رابط موقع دعم مصر للتموين للاستعلام وإضافة المواليد الجديد

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حصول كافة المستحقين على دعم السلع الغذائية خصصت موقعاً إلكترونياً من خلال هذا الرابط (من هنا يمكن من خلاله إضافة بيانات المواليد الجدد المراد ضمهم للبطاقة التموينية، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة ويقضي على الجهاز المناعي في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية حيث حصد أرواح أكثر من 3 مليون مواطن حتى الآن.

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم للبطاقة التموينية للحصول على حقهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع "دعم مصر" من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة ضم أفراد جدد للبطاقة التموينية

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

كتابة المكتب التمويني التابع له البطاقة التموينية

كتابة صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية والمراد ضمه

كتابة بيانات المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية كاملة 

الضغط على كلمة حفظ الطلب

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شروط ضم أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا

يمكن ضم الأفراد الجديد للبطاقة التموينية عبر رابط موقع دعم مصر للتموين للاستعلام وإضافة المواليد الجديد أذا توافرت فيهم الشروط التالية:-

أن يكون صاحب البطاقة التموينية من مستحقي الدعم 

أن يكون المراد إضافته أحد أقارب صاحب البطاقة التموينية من الدرجة الأولى 

أن يكون المراد إضافته من الفئة العمرية المخاطبة بالإضافة 

أن يكون المضاف للبطاقة التموينية مصري الجنسية.

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