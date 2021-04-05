إعطاء 1.54 مليون جرعة من لقاحات كورونا في سويسرا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.54 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 605 آلاف و342 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و353 حالة.ومضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.