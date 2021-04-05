الغنوشي يزيح موظفين للحفاظ على رئاسة البرلمان التونسي

في أحدث محاولات حركة النهضة الاخوانية في تونس، لاختراق مؤسسات الدولة، تم تعيين موظفيين إداريين تابعين للحركة داخل مجلس النواب وإزاحة آخرين، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وتسعى النهضة إلى اختراق المؤسسات العامة بأسلوب التعيين، حيث توظّف من يدينون لها بالولاء، في محاولة لتركيع الإدارات التونسية المشهود لها بالحياد والاستقلالية عن هيمنة الأحزاب.ومعركة التنظيم الإخواني حاليا في تونس تدور رحاها في إدارة مجلس النواب، في ظل تراكم المعلومات عن جهود تبذلها نحو إقصاء من يقف في طريقها من الموظفين خاصة من لهم علاقة مباشرة بملفات التمويل والمصاريف والعلاقات الخارجية.