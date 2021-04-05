رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:08 ص
أذان المغرب
أذان المغرب
منة سالم
طباعة
تبحث فئة كبيىرة من المواطنين في هذة الأيام عن موعد أذان المغرب نظرًا لاقتراب شهر رمضان المبارك، ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الإثنين 5- 4 -2021، موعد الآذان في القاهرة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 6:15 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 6:21 م.

- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم، في توقيت 6:15 م.

- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم، في توقيت 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 6:17 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 6:20 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 6:15 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 6:29 م.

- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم، في توقيت 6:09 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 6:10 م.

- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم، في توقيت 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 6:20 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 6:18 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 6:15 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 6:18 م.

- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم، في توقيت 6:07 م.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

إيران.. الموسم الثانى لمسلسل عن الجاسوسية يشعل جدلا فى البلاد

مارسيليا يفوز على ديجون بهدفين نظيفين فى الدورى الفرنسى لكرة القدم

تعادل نهضة بركان المغربى مع شبيبة القبائل الجزائرى فى الكونفدرالية الأفريقية

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات