موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5-4-2021

تبحث فئة كبيىرة من المواطنين في هذة الأيام عن موعد أذان المغرب نظرًا لاقتراب شهر رمضان المبارك، ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الإثنين 5- 4 -2021، موعد الآذان في القاهرة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 6:15 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 6:21 م.- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم، في توقيت 6:15 م.- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم، في توقيت 6:13 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 6:17 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 6:20 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 6:15 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 6:29 م.- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم، في توقيت 6:09 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 6:10 م.- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم، في توقيت 6:13 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 6:20 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 6:18 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 6:15 م.- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 6:18 م.- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم، في توقيت 6:07 م.