مارسيليا يفوز على ديجون بهدفين نظيفين فى الدورى الفرنسى لكرة القدم

حقق فريق مارسيليا الفوز على ضيفه ديجون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلودروم، في إطار الجولة 31 من الدوري الفرنسي.سجل هدفي مارسيليا كل من ليوناردو باليردي في الدقيقة 45 وألبارو جونزاليس في الدقيقة 79.رفع الفوز رصيد مارسيليا إلى 48 في المركز السادس، فيما تذيل ديجون التريب برصيد 15 نقطة.ويتصدر ليل الدوري برصيد 66 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.