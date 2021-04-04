الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة السيلة الحارثية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، لوكالة فلسطين الجديدة، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود تيسير محمد طحاينة (38 عاما)، أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالقرب من مدينة طولكرم، مشيرا إلى أن طحاينة أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.