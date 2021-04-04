«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

كشفت منيرة، شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة عن امتلاكه لطريقة استثنائية جعلته يلاقي قبولًا كبيرًا لدى النساء.وفي حوار بإحدى القنوات الفضائية، قالت إن شقيقها رشدي أباظة كان يمتلك طريقة خاصة للتعامل مع السيدات، إذ كان يُشعر كل سيدة بقيمتها وكأنها هى الأفضل من بين جميع النساء ولديه من الحنان والذكاء في التعامل معهن، خاصة الاهتمام، وهو ما يحتجن له دومًا.وتزوج الفنان رشدي أباظة 5 مرات أولها من تحية كاريوكا، عقد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات، أما بربارا الأمريكية فقد كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، واستمر زواجهما 4 سنوات، وطلّقها عام 1959.أما سامية جمال فكانت زوجته الثالثة، تزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 18 عامًا، وانفصلت عنه 1977، وكانت صباح زوجته الرابعة والتي تزوجها عام 1967، وطلقها بعد أسبوعين، وكانت سامية جمال في عصمته، أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهي ابنة عمه تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.وشارك رشدي أباظة في أول أفلامه السينمائية «المليونيرة الصغيرة» مع الفنانة فاتن حمامة، عام 1948 ووقع منه فقط حب سري لم يطلع عليه أحد تجاهها، وزادت عاطفته مع توالي أحداث الفيلم، وهنا تدخلت الفنانة لولا صدقي، التي أحبته بدورها وانجذبت له سريعًا.حاولت الفنانة لولا صدقي إخراج الفنان رشدي أباظة من مأزقه العاطفي، وهو عزوف فاتن حمامة عن غرامه، حتى استطاع عبور أزمته تلك، بعد أن قضيا أسعد الأيام في أوروبا خاصة إيطاليا، التي كانت القاسم المشترك بينهما، فوالدتاهما إيطاليتان الجنسية، وقد انتهت تلك القصة سريعًا، وأصبحا صديقين حتى هاجرت «لولا» عن مصر إلى الأبد، حسب مجلة «الشبكة» اللبنانية.