مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

لقى شاب يدعى محمد ربيع العطار، يبلغ من العمر ١٥ عاما، مصرعه إثر حادث تصادم بدراجته البخارية على طريق كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد.تجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ الشاب وتم نقله الي المستشفى عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.