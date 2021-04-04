نائب: موكب ملوك مصر حدث عالمي يحسب لقيادتها ودفعة هائلة للسياحة

قال النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة، إنه لا يمكن قياس حجم الفرحة التى دخلت قلوب عشرات الملايين من المصريين بحدث نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري لمتحف الحضارة في الفساط.وأضاف أبو زيد في تصريحات له اليوم، إنه أدخل السعادة في قلوب ملايين المصريين، ويحسب للرئيس السيسي رعايته وحضوره هذا الحفل الضخم، مشيرا إلى أنه لولا وقفة الرئيس واصراره على نقل المومياوات بهذا الشكل العالمي المبهر، ما كان سيخرج بهذه الطريقة.وشدد عضو مجلس النواب أن حدث نقل المومياوات الملكية، جاء ليستيعد للسياحة المصرية بريقها بعد أكثر من عام بسبب تفشي وباء ورونا في العالم كله، مضيفا أن موكب ملوك مصر الفراعنة له فوائد كثيرة وستزيد إيرادات السياحة بناءً على هذا الموقف الفريد.وأضاف أبو زيد أن حدث نقل المومياوات الملكية، وجه رسالة لدول العالم بأن مصر بلد الحضارة والأمن والسلام والاستقرار، قائلا كلنا سعداء بمصريتنا، كلنا فخورين بها.