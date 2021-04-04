نور خطاب: نفخر بأننا أبناء أقدم حضارة على وجه الأرض

نور خطاب: نفخر بأننا أبناء أقدم حضارة على وجه الأرض
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:26 م
إسلام جمالطباعة
نشر خبير اللياقة البدنية والإعلامي الرياضي "نور خطاب" عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور انستجرام صور خاصة من الاحتفال بموكب نقل المومياوات اليوم من المتحف المصري بميدان التحرير إلي متحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط، في موكب عظيم وضخم بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الآثار خالد العناني، وعدد من الوزراء والاعلاميين والفنانين.
وقال خطاب: "علينا أن نفخر أننا ننتمى لهذا الوطن العظيم "مصر"، ونفخر أننا أبناء أقدم حضارة على وجه الأرض بل نحن من صدرنا الحضارة والعلوم والفنون للعالم كله.
٥٠٠ قناة تليفزيونية تنقل وتتابع تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلي متحف الحضارة، المصريين امتداد لحضارة عريقة واليوم نربط الماضى بالحاضر فى أروع وأعضم مشاهد التاريخ لكى نصنع المستقبل، عظيمه يامصر بلدي وأعشقها".
وقال خطاب: "علينا أن نفخر أننا ننتمى لهذا الوطن العظيم "مصر"، ونفخر أننا أبناء أقدم حضارة على وجه الأرض بل نحن من صدرنا الحضارة والعلوم والفنون للعالم كله.
٥٠٠ قناة تليفزيونية تنقل وتتابع تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلي متحف الحضارة، المصريين امتداد لحضارة عريقة واليوم نربط الماضى بالحاضر فى أروع وأعضم مشاهد التاريخ لكى نصنع المستقبل، عظيمه يامصر بلدي وأعشقها".