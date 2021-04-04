نور خطاب: نفخر بأننا أبناء أقدم حضارة على وجه الأرض

نشر خبير اللياقة البدنية والإعلامي الرياضي "نور خطاب" عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور انستجرام صور خاصة من الاحتفال بموكب نقل المومياوات اليوم من المتحف المصري بميدان التحرير إلي متحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط، في موكب عظيم وضخم بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الآثار خالد العناني، وعدد من الوزراء والاعلاميين والفنانين.وقال خطاب: "علينا أن نفخر أننا ننتمى لهذا الوطن العظيم "مصر"، ونفخر أننا أبناء أقدم حضارة على وجه الأرض بل نحن من صدرنا الحضارة والعلوم والفنون للعالم كله.٥٠٠ قناة تليفزيونية تنقل وتتابع تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلي متحف الحضارة، المصريين امتداد لحضارة عريقة واليوم نربط الماضى بالحاضر فى أروع وأعضم مشاهد التاريخ لكى نصنع المستقبل، عظيمه يامصر بلدي وأعشقها".