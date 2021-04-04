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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس الأعيان الأردنى: لا أحد فوق القانون

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:44 م
فيصل الفايز
فيصل الفايز
منار أحمد
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قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الأحد، إن الدولة الأردنية راسخة وتجاوزنا العديد من التحديات.

وأضاف الفايز، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن التحقيقات ما زالت متواصلة بشأن هذه القضية، مشيرًا إلى أنه لايوجد أحد فوق القانون.

وقالت الحكومة الأردنية، في بيان خلال مؤتمر صحفي لأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الأحد، إن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين.

وأضاف أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة و"نحاول التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية"، حسب تعبيره، مشددًا على أن "العملية الأمنية أردنية بالكامل"، وأنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية.

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