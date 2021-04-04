مصرع طفل صدمته سيارة فى البدرشين

لقى طفل مصرعه، صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالبدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بالبدرشين، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن طفلا صدمته سيارة خلال عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتوصل رجال المباحث لهوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته.وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.