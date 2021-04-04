«الشركات السياحية»: مصر أبهرت العالم بـ«نقل المومياوات»

قال محمد يوسف، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حدث عالمي أبهر العالم لما له من أهمية في الترويج للسياحة والآثار المصرية، كما لا يمكن تكراره، مؤكدا أن نجاحه يرجع لاهتمام الدولة والقيادة السياسية الواعية بمثل هذه الأحداث المهامة الخاصة بملف السياحة والآثار المصرية، وأن المصريين جميعهم شعروا بالفخر بقدرة مصر وعظمة حضارتها وأهميتها في الترويج للسياحة.وأضاف يوسف، أن هذا الحدث المهام رسالة جديدة إلى العالم بأن مصر تستطيع أن تتحدى الصعاب بقيادتها السياسية الواعية وقادرة على إسعاد المصريين والعالم أجمع، متقدما بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، وكل أجهزة الدولة التي ساهمت في إخراج هذا الاحتفال بشكل يليق باسم مصر والمصريين.