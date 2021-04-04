وزير الدفاع الأسترالي يتعهد بالعمل مع أمريكا والصين لضمان السلام

ذكر وزير الدفاع الاسترالي الجديد، بيتر دوتون أن صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية "ليست محقة" في وصفه بأنه من الصقور، قائلا إنه يعتزم العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الحفاظ على السلام بالمنطقة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.وقال دوتون لقناة "سكاي نيوز" في مقابلة متلفزة، اليوم الأحد "نحن لا ندعم عسكرة الموانئ، نحن لا ندعم أي دولة أجنبية تحاول ممارسة نفوذ هنا، من خلال الإنترنت أو وسائل أخرى".وأضاف "لا نريد رؤية صراع في منطقتنا".