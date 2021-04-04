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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتخابات تشريعية في بلغاريا ورئيس الوزراء المحافظ يتطلع لولاية رابعة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:27 ص
انتخابات تشريعية
انتخابات تشريعية في بلغاريا
وكالات
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بدأ الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد التصويت في انتخابات تشريعية يتطلع رئيس الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف إلى الفوز على إثرها بولاية رابعة، وقد تتسم بنسبة امتناع كبيرة بعد احتجاجات واسعة ضد الفساد الصيف الماضي.

وقال بوريسوف بعدما أدلى بصوته في غياب الصحفيين "أخذت في الاعتبار دائما ما يقرره الشعب أن تكون الانتخابات نزيهة".

وأضاف في تصريحات نشرت على فيسبوك أن "الدعم الهائل الذي تلقيناه من نظرائنا في أوروبا يظهر أهمية وجود حكومة أوروبية ومستقرة في بلغاريا".

وترجح معاهد استطلاعات الرأي تصدر حزب "شعار النبالة" (غيرد) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المثير للجدل إذ حصل على ما بين 28 و29% من نوايا التصويت، اي حوالى 75 مقعدا في البرلمان من أصل 240.

وقال الخبير في السياسة أنتوني تودوروف لوكالة فرانس برس إن "غياب الخيارات الأخرى بسبب معارضة مشتتة وغير مقنعة هو ما يفسر الهيمنة السياسية" لحزب بوريسوف بلا منازع منذ 2009.

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