ضبط 11 ألفًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11755 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11694 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 61 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تم تحرير 608 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 147 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 841 أرجيلة.