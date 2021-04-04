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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث تونسي عن «الموكب الذهبي»: إنجاز ثقافي يسجل في التاريخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:50 ص
الموكب الذهبي
الموكب الذهبي
مروة عنبر
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أكد الباحث التونسي، والخبير في شؤون الجماعات المتطرفة وصناعة الإرهاب باسيل ترجمان، أن مصر أبهرت العالم أجمع مرة أخرى، بهذا الحدث الذى تابعه مئات الملايين من الناس بنقل المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وأضاف "ترجمان" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن حدث نقل المومياوات كان مبهرًا لدرجة أن لم يجد الكثيرون أن يعبروا عنه تجاه هذا العمل العظيم تجاه هذا الانجاز الثقافى الذى يسجل فى التاريخ لمصر.

وتابع ترجمان: "باعتقادي أن ما شاهده العالم وما تابعه عبر أكثر من 400 قناة تلفزيونية عالمية تنقل هذا الحدث يعكس صورة حقيقة لمصر 2021، مصر اليوم كسرت حواجز ما كان مفروضا عليها أن تبقى به حاجز الدولة الفقرية شعبها الذي يركض من أجل الخبز، اليوم مصر تحولت لقوة فاعلة هذا الانجاز العظيم سيكون له أثر كبير في تغيير الكثير من المتغيرات والمعطيات والتعاطى العالمى مع مصر التى تحولت لقوة إقليمية فاعلة".

وأوضح ترجمان أن الأمم العظيمة تنهض بانجازات ثقافية مبهرة وهذا ما جرى أمس فى مصر، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيسجل في تاريخ الحضارات الانسانية وسيتحدث عنه البشر بعد مئات والاف السنين مثلما يتحدثون على اهرامات مصر.

وتابع ترجمان "اليوم كان هناك هرم ثقافى جديد بني في مصر، ولم يأت من فراغ بل أنجزته قيادة سياسية تعى تماما حقيقة ما يجرى فى العالم، نحن أمام متغير مهم فى الواقع الاقليمي سيكون له اثر كبير فى مستقبل مصر أولا والكثير من شعوب المنطقة فى الفترة المقبلة".

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