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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«جنرال موتورز» تُعيد إحياء «الهامر» بنسخة كهربائية

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:46 ص
الهامر
الهامر
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كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية النقاب عن سيارة "هامر أس يو في" الكهربائية بالكامل بسعر 110 آلاف دولار، وستكون متوفرة في الأسواق عام 2023، وستكون خيارا إضافيا لسيارة "بيك أب هامر" المقبلة، والتي من المقرر طرحها للبيع هذا الخريف.

وقال دنكان ألدريد نائب الرئيس العالمي لشركة "جي أم سي"، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "سيارات هامر الكهربائية من جي أم سي ستكون البيك أب الكهربائي العملاق الأكثر قدرة وإقناعا على الإطلاق".

وتتراوح المسافة التي يمكن أن يقطعها "هامر أس يو في" عند شحن البطارية بالكامل بين 250 ميلا وأكثر من 300 ميل (483 كيلومتر)، ويمكنه التسارع من الصفر إلى المئة في غضون 3.5 ثانية، وقوة المحركات الكهربائية تصل إلى 830 حصانا، وفقا لجنرال موتورز.

وتتراوح الأسعار بين 80 و110 آلاف دولار حسب الطراز والمواصفات وحجم البطارية، وفتحت جنرال موتورز باب الحجز للسيارة على موقعها على الإنترنت.

وسيتم إنتاج هامر الجديد في مصنع الشركة بمدينة "ديترويت" في ولاية ميشيغان الأميركية، وهو أول هامر يتم إنتاجه منذ أن أوقفت الشركة تصنيعه عام 2010، ولدى شركة صناعة السيارات خطة بقيمة 27 مليار دولار للتحول إلى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة بحلول عام 2025.

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