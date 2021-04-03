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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

زوجة مخرج حفل المومياوات: عمرو كان ينام ثلاث ساعات فقط بسبب العمل اليومى

السبت 03/أبريل/2021 - 11:54 م
حفل المومياوات
حفل المومياوات
محمد مجدي
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أكدت مديرة الإنتاج هبة الدرير زوجة المخرج الشاب عمرو عزيز المسؤول عن النقل التليفزيوني لفعالية نقل المومياوات الملكية، أنها سعيدة بما قدمه من إمكانيات أظهرت قدرته الكبيرة على الظهور بشكل مبهر كعادته على حد وصفها.

وقالت هبه للدستور، إنها دائما واثقة في إمكانيات زوجها، فقد قدم من قبل منتدى شباب العالم وأظهر نجاح كبير، لافتة إلي أنها كانت تعلم قبل عرض الحدث أنه سيكون مبهرًا وقد أكدت له ذلك صباح اليوم.

وتابعت:"انبهرت بردود الأفعال، وبكيت فرحًا بما رأيته في الحفل، فهذا الحدث كان يخص مصر كلها وكان لابد أن يكون على أفضل شكل ممكن".

وأشارت إلى أن عمرو كان دائم البيات خارج المنزل لأيام عديدة ويأتي للمنزل في أوقات متأخرة لإنشغاله بهذا الحدث لإظهاره على أفضل شكل ممكن، وأن اخر خمسة أيام كان ياتي للمنزل في الفجر ويعود للعمل في الحفل في الثامنة صباحًا".

وقالت الحدث كان مبهر والعالم كله كان يشاهده ويسعد معنا بكل تفاصيله، وهذا كان من الاسباب المهمة التي جعلتني أشعر بالفخر الشديد.

واختتمت، بشكر الرئيس السيسي علي هذا الفرصه العظيمة لنا ولكل من يمتلك موهبه، فهو والدنا الذي جعلنا نسير بالشكل الذي يليق بمصر.

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