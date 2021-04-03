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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد دعمها لإجراءات ملك الأردن

السبت 03/أبريل/2021 - 10:38 م
الملك سلمان
الملك سلمان
محمد عمر
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وقوف المملكة التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك بعد إعلان عمان اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق وآخرين لأسباب أمنية.

وقال المصدر الأمنيّ إن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وجار التحقيق في الموضوع، بينما ضمت الاعتقالات في الأردن شملت شخصيات عسكرية ومدنية.

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