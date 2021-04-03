أطفال أسوان يرفعون علم مصر أثناء مشاهدة موكب نقل المومياوات (صور)

حرص الكثير من أهالي أسوان على متابعة الحدث العالمي المتمثل في نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.. وتوجه الكثير من أهالي أسوان إلى ميدان المحطة لمتابعة البث المباشر عبر شاشات عملاقة.ورفع عدد من الأطفال علم مصر خلال مشاهدتهم للحدث العالمي بميدان المحطة وسط مدينة أسوان. واتاحت محافظة أسوان شاشة عرض كبيرة لعرض البث المباشر لنقل الحدث العالمي وسط مشروع التطوير والتجميل الحضارى لواجهة عروس المشاتي من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة.وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف العميد أيمن رضا السكرتير المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى قاسم معتصم نائب رئيس مجلس المدينة لحي غرب وجنوب وعلاء ممدوح نائب رئيس المدينة لحي شرق والصداقةووجه محافظ أسوان الدعوة لمشاهدته وخاصة أن المحافظة حرصت على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة لساحة مفتوحة لعرض هذه الأحداث، بجانب عرض الفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها.