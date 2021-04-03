رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أطفال أسوان يرفعون علم مصر أثناء مشاهدة موكب نقل المومياوات (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 09:15 م
أطفال أسوان يرفعون
أطفال أسوان يرفعون علم مصر
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
حرص الكثير من أهالي أسوان على متابعة الحدث العالمي المتمثل في نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.. وتوجه الكثير من أهالي أسوان إلى ميدان المحطة لمتابعة البث المباشر عبر شاشات عملاقة.

ورفع عدد من الأطفال علم مصر خلال مشاهدتهم للحدث العالمي بميدان المحطة وسط مدينة أسوان. واتاحت محافظة أسوان شاشة عرض كبيرة لعرض البث المباشر لنقل الحدث العالمي وسط مشروع التطوير والتجميل الحضارى لواجهة عروس المشاتي من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف العميد أيمن رضا السكرتير المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى قاسم معتصم نائب رئيس مجلس المدينة لحي غرب وجنوب وعلاء ممدوح نائب رئيس المدينة لحي شرق والصداقة

ووجه محافظ أسوان  الدعوة لمشاهدته وخاصة أن المحافظة حرصت على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة لساحة مفتوحة لعرض هذه الأحداث، بجانب عرض الفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها.

موضوعات متعلقة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

مصر تعلن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقياداته


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

موعد شم النسيم لسنة 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي

«بلادي يا بلادي».. موكب المومياوات يفجر وطنية الأدباء على السوشيال ميديا

أحمد يماني: علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني